Jovem de 21 anos acusa o cantor Anderson Leonardo, do Molejo, de estupro Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Por Thuany Dossares

Publicado 04/02/2021 17:05 | Atualizado 04/02/2021 17:24

Rio - O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, irá depor às 14h desta sexta-feira na 33ª DP (Realengo) após ter sido acusado de ter estuprado o funkeiro Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão , de 21 anos, mais conhecido como MC Maylon, no dia 11 de dezembro em um motel na Estrada do Catonho, em Sulacap, Zona Oeste.

Em seu depoimento às autoridades, que durou cerca de cinco horas, a vítima, que estava acompanhada da mãe, diz que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, Anderson o teria o levado para um motel chamado Queen.

Ele diz ainda que estranhou o fato de terem entrado no local e que teria ficado constrangido com a situação. Ainda de acordo com o rapaz, Anderson, ao perceber o suposto constrangimento, teria dito: “Calma, é uma reunião sigilosa que pode mudar a sua carreira”.

"Ele tem que explicar o que aconteceu. É importante a gente confrontar os depoimentos, além dos resultados das provas materiais. Não pode ficar só a palavra de um contra o outro. O mesmo tratamento que demos ao Maylon daremos também ao Anderson. A polícia faz um trabalho imparcial. Vamos em busca da verdade, não tem favorecimento para A ou B. Eu vou apurar os fatos e a verdade vai vir à tona. Vamos investigar e chegaremos a veracidade de todos os fatos”, declarou.

Além disso, Reginaldo alegou que Maycon já havia levado para a delegacia, a cueca que usava no dia do crime para que pudesse ser feita a realização de exames.

"Ele trouxe a cueca que ele disse que está suja de sangue e de esperma, além do sabonete do motel. Também já mandei buscarem os boletins de atendimento médico do hospital onde ele foi atendido no Hospital Pedro Segundo, em Santa Cruz."

A vítima explicou que não denunciou Anderson desde a época dos fatos, por vários motivos, um deles o fato de ter ficado com muito medo de retaliações por parte do vocalista, pois afirmou que Anderson teria muito conhecimento em meio à criminosos.

Afirmou ainda que teve medo de noticiar o fato no seu meio social e familiar, por ser visto como um oportunista e não acreditarem em sua narrativa. Ele reforça que depois de muito dialogar com sua mãe, decidiu ir à polícia narrar os fatos para as medidas cabíveis.