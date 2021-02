MC Maylon e Anderson, vocalista do grupo Molejo Reprodução Internet

Por Thuany Dossares

Publicado 04/02/2021 15:03 | Atualizado 04/02/2021 15:29

Rio - O delegado Reginaldo Guilherme, titular da 33ª DP (Realengo), confirmou que o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, será intimado para prestar depoimento. O cantor está sendo acusado de estupro por Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, de 21 anos, mais conhecido como MC Maylon.



"Ele será intimado. Estamos tentando localizá-lo para ele vir até a delegacia prestar esclarecimentos. Ele tem que explicar também o que aconteceu. É importante a gente confrontar os depoimentos, além dos resultados das provas materiais. Não pode ficar só a palavra de um contra o outro", declarou o delegado Reginaldo Guilherme, titular da 33ª DP, onde o caso está sendo investigado.



Segundo o funkeiro, o crime teria acontecido na madrugada do dia 11 de dezembro, em um motel na Estrada do Catonho, em Sulacap. Mc Maylon chegou na distrital por volta das 11h20, desta quinta-feira, e presta depoimento há, aproximadamente, três horas.



"Ele trouxe a cueca que ele disse que está suja de sangue e de esperma, além do sabonete do motel. O Maycon está prestando depoimento, a mãe dele também vai prestar depoimento. Ele será encaminhado para realizar exame de corpo de delito e já mandei buscarem os boletins de atendimento médico do hospital onde ele foi atendido no Hospital Pedro Segundo, em Santa Cruz. Acredito que esse documento chegue aqui na delegacia, no máximo, amanhã", explicou o Guilherme.



O delegado informou, ainda, que o gerente do motel onde o crime teria acontecido também foi intimado. As imagens do circuito interno do estabelecimento também foram solicitadas pela polícia.

O material trazido pelo MC será encaminhado para exames.