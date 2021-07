Vítima acredita que o ataque tenha vindo de um dos prédios do outro lado da rua - Reprodução/Google Maps

Vítima acredita que o ataque tenha vindo de um dos prédios do outro lado da rua Reprodução/Google Maps

Publicado 20/07/2021 14:44 | Atualizado 20/07/2021 14:50

Rio - Moradores e frequentadores do Centro do Rio relatam que uma pessoa tem atirado com uma arma de chumbinho em quem passa pela Avenida Mem de Sá. No último sábado (17), um homem, que preferiu não se identificar, foi alvo do ataque durante a madrugada, quando saía da Lapa e se aproximava da Praça da Cruz Vermelha. O caso foi revelado pelo RJ1 da TV Globo nesta terça-feira (20).



De acordo com o relato da vítima, que registrou um boletim de ocorrência online, ele chegou a pedir ajuda a policiais militares que estavam em uma viatura, mas os PMs não fizeram nada. Os ataques, segundo as vítimas, acontecem em uma calçada da via, entre os números 160 e 174, durante a madrugada, quando a rua fica mais vazia.



Publicidade

Um outro homem, que também não quis revelar a identidade, contou ao RJ1 que os disparos foram feitos pelas suas costas. Como a rua estava escura e com poucas pessoas, ele acredita que o ataque tenha sido realizado por alguém de um dos prédios do outro lado da rua.



Em nota ao DIA, a Polícia Militar informou que o 5º BPM (Praça da Harmonia) está apurando o ocorrido envolvendo a viatura. "As equipes policiais do batalhão fazem o policiamento ostensivo nas ruas visando coibir crimes conforme análise da mancha criminal, além de realizar prisões e apreensões em flagrantes", continua a nota.



Publicidade

Também ao DIA, a Polícia Civil afirmou que a 5ª DP (Mem de Sá) investiga o caso. "Moradores e comerciantes da região estão sendo ouvidos na unidade. Agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime", concluiu a polícia.