Fornecimento de água será interrompido nesta segunda-feira | Porto Real | O Dia

Torneira sem águaFoto: Internet

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 11:11

O fornecimento de água potável da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Centro sofrerá uma interrupção na segunda-feira (12) entre 7h e 12h, por conta de uma manutenção no local.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, através do Departamento de Saneamento Urbano, pede atenção no racionamento de água pelos moradores do Centro e bairros vizinhos até que o abastecimento seja restabelecido.