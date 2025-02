Publicado 17/02/2025 23:45

Porto Real - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) de Porto Real iniciou o processo de cadastro e recadastro para o Transporte Gratuito Universitário. Os estudantes interessados devem preencher um formulário on-line com suas informações pessoais para garantir o benefício.

Para a inscrição, é necessário fornecer dados como e-mail, nome completo, número de telefone, endereço, RG, CPF e o nome da instituição de ensino onde está matriculado. O processo é essencial para organizar o transporte dos universitários e garantir que todos os beneficiários estejam devidamente registrados.

Além disso, os estudantes devem anexar alguns documentos obrigatórios, como uma foto 3x4, cópia do RG, comprovante de residência e uma declaração ou comprovante de matrícula no curso. Esses documentos são fundamentais para a validação do cadastro e a liberação do transporte.

A SMECT reforça a importância de que todos os interessados realizem o cadastro dentro do prazo estabelecido. O transporte gratuito é uma iniciativa que busca auxiliar os universitários no deslocamento até suas instituições de ensino, garantindo mais acessibilidade e apoio aos estudantes do município.