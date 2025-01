Alimentos apreendidos pela Polícia Civil, em Porto Real (RJ) - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Porto Real - Um homem, de 52 anos, foi preso nesta quinta-feira (30), em Porto Real (RJ). De acordo com informações da Polícia Civil, ele é proprietário de um mercado e era suspeito de vender alimentos estragados e fora da validade.

Ainda segundo a polícia, os agentes receberam informações pelo Disque Denúncia e foram até o endereço, no bairro Freita Soares. Ao chegarem no local, encontraram mais de 30 quilos de alimentos, sendo alguns vencidos há três meses. Foram apreendidos carne vermelha, salsicha, frango e pão.



De acordo com as investigações, o mercado vendia a carne e frango a granel e dividam em pedaços menores para comercializar. Além da Civil, uma equipe da perícia foi até o local.



O homem, de 52 anos, foi encaminhado para a delegacia de Porto Real e vai responder por crime contra a relação de consumo.