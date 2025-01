PRF recupera veículo furtado em Porto Real - Foto: PRF

Publicado 13/01/2025 21:32 | Atualizado 13/01/2025 21:34

Porto Real - Um homem, de 49 anos, foi preso com um carro furtado em Porto Real (RJ). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso começou por volta das 20h45, na altura do km 293 da Rodovia Presidente Dutra, na Unidade Operacional (UOP) de Floriano, em Barra Mansa, sentido São Paulo.

De acordo com a PRF, durante a abordagem, um veículo desobedeceu à ordem de parada, mesmo com sinais repetidos feitos pela lanterna pelos agentes. O condutor fugiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição policial.



A equipe da PRF imediatamente iniciou o acompanhamento tático, observando que o veículo em fuga executava manobras perigosas, como ultrapassagens pela direita e, em determinado momento, passou pelo acostamento ao encontrar dois caminhões ocupando as faixas de rodagem. Após uma perseguição de aproximadamente 6 km, o veículo foi interceptado no km 299, sobre o viaduto de Bulhões, em Porto Real.



Durante a abordagem, o condutor, um homem de 49 anos, afirmou que não era o proprietário do veículo e que este havia sido comprado pelo seu filho. Ele informou que residia em Joinville (SC) e estaria levando o carro para lá, mas apresentou respostas contraditórias e não soube explicar onde o veículo havia sido adquirido, alegando apenas que foi buscado no Rio de Janeiro.



Após uma inspeção detalhada, os policiais identificaram sinais de adulteração em diversos itens do veículo, constatando que se tratava de um carro clonado. O automóvel original, do mesmo modelo, cor e marca, tinha registro de roubo datado de 20 de maio de 2024.



Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e enquadrado nos artigos 311 (adulteração de sinais identificadores de veículo automotor) e 180 (receptação) do Código Penal. Em consulta aos sistemas da PRF, verificou-se que o suspeito já possuía antecedentes criminais pelos mesmos delitos.



O caso foi encaminhado para a 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real, onde foram realizados os procedimentos legais e registrado o caso como recuperação de veículo roubado.