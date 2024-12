Publicado 24/12/2024 13:07

Porto Real - Na manhã desta segunda-feira (23), o corpo de um homem de 42 anos foi encontrado com sinais de agressão em Porto Real (RJ). De acordo com informações da Polícia Militar, há indícios de que a vítima tenha sido atacada com uma barra de ferro ou pedaços de madeira.

O corpo estava em uma casa abandonada localizada no Bairro de Fátima, frequentemente usada por pessoas em situação de rua. Peritos foram acionados e realizaram análises no local para auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Posteriormente, os bombeiros realizaram a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda para os procedimentos legais.

Conforme relatado pela Polícia Civil, a vítima possuía um histórico de nove ocorrências criminais, incluindo homicídio, furto, lesão corporal e invasão de domicílio. As autoridades de Porto Real estão investigando o caso.