Alexandre Serfiotis (à esquerda) e Aguinaldo da Casa dos Colchões (à direita)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Real

Publicado 17/12/2024 23:00

Porto Real - Nesta segunda-feira, dia 16, o prefeito reeleito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (MDB), e o vice-prefeito eleito, Aguinaldo da Casa dos Colchões (União Brasil), foram diplomados em cerimônia realizada no Fórum da Comarca Quatis Porto Real.

A solenidade foi presidida pela juíza Priscilla Dickie, da 183ª Zona Eleitoral. A diplomação confirma oficialmente a vitória de Serfiotis, que foi reeleito em outubro com 7.461 votos, garantindo sua posse no próximo dia 1.º de janeiro, na Câmara Municipal de Porto Real.



O evento também marcou a diplomação dos 11 vereadores eleitos, que assumirão seus mandatos na mesma data. Durante a cerimônia, o vice-prefeito Aguinaldo da Casa dos Colchões destacou a importância da participação popular na gestão pública.

“Estamos imensamente gratos pelo apoio da população e acreditamos que, com uma gestão democrática e participativa, poderemos conduzir um governo justo e focado no desenvolvimento do nosso município”, declarou.



Já Alexandre Serfiotis ressaltou o significado do momento, destacando a responsabilidade e a transparência de sua administração. “A diplomação simboliza mais do que um ato formal: é o reconhecimento do trabalho que realizamos e da confiança que recebemos nas urnas. Com a aprovação de nossas contas eleitorais pelo TRE, reafirmamos nosso compromisso com a integridade e a boa gestão dos recursos públicos. Seguimos motivados a superar os desafios, sempre com união e esforço, para construir uma Porto Real mais próspera e acolhedora para todos”, afirmou o prefeito reeleito.