Programa IST Aids e Hepatites Virais disponibiliza PrEP à população Foto: Lívia Santana

Publicado 05/12/2024 21:42

Porto Real - A Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a ampliação do acesso à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) na cidade, um método preventivo inovador que envolve o uso diário de medicamentos antirretrovirais por pessoas que não vivem com o vírus HIV.

De acordo com Carla Gomes, coordenadora do Programa IST Aids e Hepatites Virais, a PrEP consiste na ingestão contínua de um comprimido ao dia, reduzindo significativamente o risco de infecção pelo HIV em caso de exposição ao vírus. No entanto, a coordenadora reforça que o uso da PrEP deve ser acompanhado de consultas médicas regulares e exames periódicos, que monitoram a saúde do paciente durante o tratamento.

Outro ponto destacado por Carla Gomes é que a PrEP não substitui o uso de preservativos. Embora o medicamento ofereça proteção contra o HIV, ele não previne outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como sífilis, gonorreia e hepatites. "O preservativo continua sendo fundamental para garantir uma proteção mais ampla", enfatizou a coordenadora.

Os interessados em iniciar o uso da PrEP podem procurar atendimento na sede do Programa IST Aids e Hepatites Virais, localizada no Centro de Diagnóstico e Tratamento. Alternativamente, também é possível agendar uma consulta por meio da Unidade de Saúde da Família correspondente ao seu bairro.

Com essa iniciativa, Porto Real busca ampliar as estratégias de prevenção combinada, promovendo a conscientização e o acesso a diferentes formas de proteção contra as ISTs, contribuindo para a saúde e bem-estar da população. A integração entre os diferentes serviços de saúde tem sido fundamental para garantir que a PrEP esteja acessível àqueles que mais precisam.