Publicado 26/11/2024 17:21

Porto Real - Um homem foi preso com drogas e armas em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (25) na Rua Anselmo Martini, no bairro Jardim Real.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava em um patrulhamento, quando notou dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir. Um deles foi visto arremessando um objeto para dentro do quintal de uma residência.

Ainda de acordo com a PM, os agentes conseguiram alcançar o suspeito e prendê-lo. No quintal, foram encontrados um revólver calibre 38 carregado com seis munições intactas, além de um pino de cocaína.

O homem, de 26 anos, foi preso e encaminhado para a delegacia de Porto Real com todo o material que foi apreendido.