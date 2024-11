Publicado 18/11/2024 19:51

Porto Real - Uma motocicleta sem placa foi apreendida em Porto Real (RJ). O caso aconteceu neste domingo (17), no Loteamento Veneza, em Porto Real (RJ).

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes estavam realizando um patrulhamento, quando foram acionados para verificarem uma motocicleta abandonada em via pública. No local indicado, foi encontrada uma moto sem placa.

Após análise, a PM constatou que se tratava de um veículo furtado no dia 11 de novembro deste ano no Bairro Colinas, em Porto Real (RJ).



Com base no registro de ocorrência, a polícia entrou em contato com o proprietário da moto, que compareceu ao local com a chave reserva. Ele assumiu a posse do veículo e conduziu a motocicleta até a delegacia da cidade.