PRF apreende moto clonada em Porto Real - Foto: Divulgação/ PRF

PRF apreende moto clonada em Porto RealFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 12/11/2024 19:08

Porto Real - Um motociclista, de 39 anos, foi preso por volta das 8h desta terça-feira (12), em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na altura do km 300 da Via Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava em um patrulhamento na Via Dutra, quando desconfiou de uma motocicleta com placa de Itapemirim (ES) que não estava em conformidade com os padrões regulamentares.

Durante a abordagem, o condutor relatou que havia comprado a moto por R$ 5.000, após ver um anúncio online. No entanto, uma inspeção detalhada revelou adulterações nos itens de identificação, confirmando se tratar de um "clone".



Diante da constatação, o motociclista foi preso, e a ocorrência foi encaminhada para a 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real, onde serão realizados os procedimentos legais necessários. De acordo com a tabela FIPE, o valor de mercado da motocicleta é de R$ 17.541,00.