Publicado 30/10/2024 12:51

Porto Real - A Secretaria de Saúde de Porto Real divulgou a aplicação da vacina BCG na próxima sexta-feira, dia 1 de novembro. O horário será das 8h30 às 11h30 na Policlínica do bairro de Fátima, em Porto Real (RJ).

Para receber a vacina é necessário que os pais ou responsáveis levem o cartão de vacinação e do sus. O público-alvo da vacina BCG são principalmente recém-nascidos, idealmente vacinados nas primeiras horas de vida ou ainda na maternidade. No Brasil, ela é recomendada para bebês com até cinco anos que não receberam a dose ao nascer.

Essa vacina protege contra formas graves de tuberculose, especialmente em crianças, e é aplicada em recém-nascidos, com recomendação para bebês até cinco anos. Sua função principal é prevenir manifestações severas, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, que podem ser fatais, ajudando a diminuir a transmissão da doença em países onde a tuberculose é endêmica, como o Brasil.



A BCG, ao proteger as crianças, também reduz o impacto da tuberculose na comunidade. Além de garantir proteção individual, a vacina cumpre um papel coletivo no controle da doença, e a cicatriz deixada no braço dos vacinados é um símbolo da importância de começar a prevenção ainda na infância.