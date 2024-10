Porto Real abre inscrições para aulas de artesanato - Divulgação

Porto Real abre inscrições para aulas de artesanatoDivulgação

Publicado 25/10/2024 17:00 | Atualizado 25/10/2024 17:04

A Secretaria de Assistência Social de Porto Real abriu as inscrições para aulas gratuitas de artesanato. O objetivo é promover a saúde mental, além de entreter e gerar renda extra.

As atividades acontecem na sede da Secretaria, na Rua Fernando Bernardelli, 490, no Centro, todos os dias, das 9h às 14h. A ficha de inscrição pode ser preenchida na unidade ou impressa através do link . O telefone para contato é o (24) 3353-1779.