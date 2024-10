Porto Real realiza campanha de vacinação antirrábica neste sábado - Foto: Ilustração

Publicado 17/10/2024 12:00 | Atualizado 17/10/2024 16:16

A Secretaria de Saúde de Porto Real realiza, neste sábado (19), a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. A ação acontece em sete bairros, das 8h às 14h. Confira os locais no fim da matéria.

Os tutores dos animais devem apresentar documentos originais como RG ou CPF. Podem ser imunizados os cães e gatos com mais de três meses de idade e em boas condições de saúde. Os cães maiores devem estar com focinheira.

Confira os locais:

Pátio da Igreja Matriz, Centro

Quadra Gustavo Pereira, bairro de Fátima

Pátio do CIEP, Freitas Soares

Pátio do Policlínico, Jardim das Acácias

E.M Maria Hortência Nogueira, Jardim Real

Academia de Saúde, Novo Horizonte

Quadra ao lado do Quiosque do Saber, São José