Motorista de carreta é preso por dirigir sob efeito de álcoolDivulgação

Publicado 21/10/2024 09:00 | Atualizado 21/10/2024 16:24

O motorista de uma carreta foi preso por dirigir sob efeito de álcool na noite de sábado (19) na Via Dutra, em Porto Real. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi flagrado realizando zigue-zague na pista no sentido Rio de Janeiro.

Inicialmente, o condutor não obedeceu a ordem de parada. Ele chegou a ser seguido pelos agentes, até obedecer a abordagem. Com sinais de embriaguez, o motorista passou por um teste do etilômetro, que apontou a presença de álcool acima do permitido.

O homem foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde foi autuado por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, foram aplicadas multas por infrações constatadas na carreta e pelo crime de trânsito. O motorista poderá ter a carteira de habilitação suspensa.