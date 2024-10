Publicado 17/10/2024 15:01 | Atualizado 17/10/2024 17:46

Para celebrar o Dia da Natureza, a Academia Pérolas Negras realizou um novo plantio em Porto Real. Mais 200 mudas nativas da Mata Atlântica foram plantadas em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Escola Municipal Marina Graciani Fontanezzi e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

A ação faz parte da campanha socioambiental do Pérolas, “A cada gol = 100 árvores”, que já plantou quase 14 mil mudas. Mais de 20 estudantes participaram do plantio, conduzido pelo técnico ambiental do Pérolas Negras, Luiz Octávio, que mostrou aos adolescentes como funciona uma restauração florestal e explicou sobre a campanha.

A visita dos estudantes faz parte da disciplina Educação Ambiental e Sustentabilidade, ministrada pelo professor Claudiano Ferreira. A coordenadora do Programa Municipal de Educação Ambiental de Porto Real (ProMea), Vanila Azevedo Novaes Rocha, também esteve presente na ação.