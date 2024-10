Alexandre Serfiotis analisa votação apertada, obras na Saúde e prioridades do segundo mandato - Divulgação

Numa eleição apertada e bastante dividida, Alexandre Serfiotis (MDB) foi reeleito prefeito de Porto Real com apenas 21 votos a mais do que seu adversário. Apesar da pouca diferença, o médico e ex-deputado federal aumentou em 34% o número de votos em relação à primeira vitória, em 2020

Nascido em 1975, Alexandre é filho do ex-prefeito Jorge Serfiotis, que governou Porto Real por três mandatos. Nesta época, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, é servidor licenciado dos municípios de Resende e Porto Real.

Em entrevista exclusiva ao O Dia, Alexandre Serfiotis falou sobre o resultado das eleições, das promessas de campanha e do que a população de Porto Real pode esperar do segundo mandato.

- O senhor foi reeleito com apenas 21 votos de diferença. Como pretende conquistar os eleitores que não votaram no senhor?

Quem conhece o dia a dia da Prefeitura de Porto Real sabe que a nossa vitória foi muito maior do que a diferença de votos sugere. Pegamos uma Prefeitura quebrada, com salários atrasados e um município estagnado. Neste primeiro mandato, nosso governo optou por tomar as decisões mais difíceis, que nem sempre a população percebe a importância na mesma hora. A ampliação do Hospital Municipal é um bom exemplo. Estamos fazendo uma obra estruturante, que vai melhorar a saúde de Porto Real pelos próximos 30 anos. Mas, pra fazer esta obra, foram necessários muitos sacrifícios e o atendimento do dia a dia ficou mais difícil. Outro bom exemplo foi a revitalização do Polo Industrial, uma obra em parceria com o Governo do Estado, que faz toda a diferença na atração de investimentos e na geração de emprego e renda no município. Não fizemos obras eleitoreiras, por isso esta vitória significa muito para todos nós.

- O que a população de Porto Real pode esperar dos 100 primeiros dias deste segundo mandato?

Vamos seguir avançando com as obras em andamento e fechar o ano dentro do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, com despesas e receitas equacionadas. A partir de janeiro do ano que vem vamos dar início a um novo ciclo de desenvolvimento na cidade, com bases sólidas e mais capacidade de investimento. Em 2025, Porto Real não vai começar do zero. Vamos dar continuidade e melhorar sempre.

- Há alguma previsão para o término da obra do Hospital Municipal e da Rodoviária Municipal?

São obras que dependem de recursos externos dos governos estadual e federal. Vamos continuar usando a nossa força política para que o repasse de recursos seja mantido e possamos entregar a segunda etapa da obra do Hospital e as demais obras em andamento o mais brevemente possível.

- Quais serão as suas prioridades neste segundo mandato? O que pretende fazer nestas áreas?

Na saúde, vamos concluir a segunda e a terceira etapa da duplicação do Hospital, com o Hospital do Olho e o Novo Centro de Imagem. Além disso, vamos criar um Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, construir o Hospital Municipal Veterinário de Porto Real, com realização de procedimentos gratuitos. Também vamos seguir investindo na Educação, que foi reconhecida como a melhor da nossa região no último IDEB, levando mais tecnologia para as salas de aula, valorizando os profissionais, cuidando com carinho dos alunos e ampliando o horário integral para outras escolas municipais. Na mobilidade urbana, vamos construir a Rodoviária Municipal e reestrutur todo serviço de transporte coletivo no município, que opera por um contrato firmado na gestão anterior à nossa. Entre várias outras ações que estão no nosso plano de governo e que vamos colocar em prática com fé em Deus e muito trabalho.