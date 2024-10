Alexandre Serfiotis é reeleito prefeito de Porto Real - Divulgação

Publicado 06/10/2024 23:52 | Atualizado 07/10/2024 00:21

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (MDB), foi reeleito neste domingo (6). O médico e ex-deputado federal recebeu 7.461 votos, ou 50,07% dos votos válidos. O seu vice é o comerciante Agnaldo da Casa dos Colchões (União Brasil).

Ailton Marques (PDT), único concorrente na cidade, recebeu 7.440 votos (49,93%), 21 a menos. O total de votos nulos foi de 506 (3,21%), e os votos em branco contabilizaram 338 (2,15%). O índice de abstenção foi de 16,49%, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Nascido em 1975, Alexandre é filho do ex-prefeito Jorge Serfiotis, que governou Porto Real por três mandatos. Como secretário de Saúde de Porto Real, garantiu ao município o título de Melhor Saúde do Estado do Rio de Janeiro pela Firjan. Atualmente, é servidor licenciado dos municípios de Resende e Porto Real.