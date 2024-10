Publicado 03/10/2024 16:33

Porto Real - Um jovem, de 22 anos, foi preso na quarta-feira (2), acusado de agredir sua companheira, uma adolescente grávida de 15 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, ele teria agredido a jovem com socos, golpes de faca e pedradas, além de impedi-la de sair de sua casa. O Conselho Tutelar de Porto Real levou a adolescente até a delegacia para formalizar a denúncia.

Ainda segundo a policia, as agressões começaram após o casal retornar de Resende, onde haviam feito um lanche. Durante uma discussão, o jovem passou a acusar a companheira de infidelidade, afirmando que o filho que ela esperava não era dele. Ao encontrar uma foto do ultrassom sendo enviada para outro homem, ele se enfureceu.

Em depoimento, a adolescente relatou que, ao dormir, foi acordada com agressões físicas. Ao tentar se defender com uma faca, o homem conseguiu desarmá-la e a feriu. Ele ainda teria desferido chineladas na barriga da vítima, ameaçando matar tanto ela quanto o bebê.

A vítima ficou em cárcere privado durante a madrugada, só conseguindo escapar pela manhã, quando pulou o muro da casa. Porém, o agressor a viu e novamente a atacou com pedradas. Uma vizinha interveio e levou a adolescente ao hospital, que acionou o Conselho Tutelar.



Após a denúncia, uma equipe da Polícia Civil foi enviada ao local do crime, no bairro Freitas Soares, onde encontraram o suspeito tentando fugir pelo telhado da residência. Já na delegacia, enquanto era autuado em flagrante, o homem tentou novamente escapar, agredindo um policial, correndo algemado e pulando no Rio Paraíba do Sul. No entanto, foi recapturado pelos policiais, apresentando sinais de hipotermia.



Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde aguardará audiência de custódia.