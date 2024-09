Publicado 27/09/2024 19:23

Porto Real - O candidato à prefeitura de Porto Real, Ailton Marques (PDT), manifestou grande pesar pelo incidente ocorrido durante o comício de seu concorrente, Alexandre Serfiotis, que teve lugar no bairro Novo Horizonte na noite de ontem, dia 26.

Ailton reafirmou seu compromisso com a paz, a segurança e o respeito aos princípios democráticos, condenando veementemente qualquer tipo de violência ou intimidação. Ele também criticou a utilização inadequada de episódios isolados com o objetivo de perturbar o processo eleitoral.



“Nossa campanha sempre se baseou no cumprimento das regras eleitorais, e estamos focados em apresentar soluções concretas e propostas realistas para Porto Real. Reforço nosso compromisso com uma campanha limpa e transparente, guiada pelo diálogo, pelo respeito aos eleitores e sem o uso de táticas desleais ou disseminação de informações falsas", destacou o candidato.



Ailton também demonstrou confiança nas autoridades, acreditando que irão conduzir uma investigação justa e imparcial para esclarecer os acontecimentos, assegurando que o processo eleitoral permaneça legítimo e transparente. Enquanto isso, o candidato continua seu empenho em trabalhar pelo bem-estar e progresso da cidade.



"É lamentável que certas pessoas estejam distorcendo os acontecimentos para criar narrativas que não correspondem à verdade. Tenho certeza de que a verdade prevalecerá, e os cidadãos de Porto Real sabem bem quem sou e quais são os meus princípios", afirmou Ailton.



Por fim, ele reiterou que sua gestão será inclusiva, guiada pela justiça e igualdade. "A democracia não pode ser comprometida por discursos de ódio ou manipulações. Juntos, avançaremos com a confiança de que a verdade e o bem prevalecerão", concluiu.