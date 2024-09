Publicado 24/09/2024 20:22 | Atualizado 24/09/2024 20:50

Porto Real - Com quase 20 mil habitantes e orçamento milionário, Porto Real (RJ) não investe em melhorias reais para o município. Exemplo disso é o investimento anual de R$ 5 mil proposto pela Prefeitura Municipal de Porto Real para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Hudson Carvalho, é pai atípico e expôs sua opinião nas redes sociais. "É vergonhoso o que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Porto Real, aprovação de um orçamento para pessoa com deficiência de cinco mil reais. Precisamos renovar a câmara, precisamos tirar todos esses vereadores que estão trabalhando contra a pessoa com deficiência em Porto Real." concluiu Hudson.

Um outro morador comentou a publicação de Carvalho. "Por isso decidi quebrar esse ciclo, Porto Real tem tudo para crescer, por isso sempre falo, vamos votar em quem realmente queira trabalhar para a cidade, não somente sentar numa cadeira."

De acordo com a Ata da sessão do plenário do dia 9 de setembro, o presidente da Câmara solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 0165/2024, sobre a Alteração do Plano Plurianual 2022/2025, Instituído Pela Lei nº 698 de 30 de Junho de 2021. Em seguida, iniciou a votação e foi aprovado.

No entanto, o presidente passou a palavra para o vereador Juan Pablo, que foi contra a decisão. "É muito feio trabalhar com esse governo, essa é a cidade do milhão" reforçou Pablo, deixando claro que os R$ 5 mil não seriam suficientes para amparar as pessoas com deficiência do município. Mesmo assim, o projeto foi aprovado por maioria em primeira votação.

O valor proposto pela Prefeitura Municipal equivale a R$ 416 por mês voltados para as pessoas com deficiência em Porto Real (RJ).