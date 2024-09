Senador Romário e Alexandre Serfiotis realizam caminhada nesta segunda-feira em Porto Real - Foto: Fotos: Fabiano Sabino e Regiane Real

Senador Romário e Alexandre Serfiotis realizam caminhada nesta segunda-feira em Porto RealFoto: Fotos: Fabiano Sabino e Regiane Real

Publicado 09/09/2024 19:46

Porto Real - Uma caminhada da Coligação Construindo Um Futuro Melhor foi realizada nesta segunda-feira (9), na Avenida B, no bairro Freitas Soares, em Porto Real (RJ). O evento contou com a presença do candidato à reeleição, Alexandre Serfiotis (MDB), e do senador Romário Faria, além de diversos apoiadores e candidatos a vereadores do município.

O prefeito Alexandre Serfiotis expressou sua gratidão pela confiança recebida e destacou a importância do apoio do senador para o futuro de Porto Real. "Romário é um exemplo de político, comprometido com o trabalho voltado para a população e engajado nas causas sociais. Ele se destaca pela sua responsabilidade e é uma voz importante no cenário político, sempre em busca de justiça social e transparência na administração pública. O apoio dele foi crucial para Porto Real, e ter sua parceria é essencial para continuarmos trazendo recursos e grandes realizações para o município", afirmou Serfiotis.

O senador Romário também elogiou o trabalho do prefeito, dizendo: "Alexandre Serfiotis, sem dúvida, vai continuar a fazer o melhor por esta cidade, garantindo que ela continue a prosperar. Desde que o conheço como deputado federal, já enviei cerca de R$5 milhões em emendas para a cidade e vou continuar a enviar. Ele é uma pessoa séria, comprometida, que conhece bem os problemas que precisam ser resolvidos. Não é apenas o melhor candidato, é o único que merece continuar", declarou Romário.