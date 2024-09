Alexandre Serfiotis propõe criação do Centro Municipal de Exames por Imagem em Porto Real - Foto: Fabiano Sabino

Publicado 05/09/2024 19:28 | Atualizado 05/09/2024 19:29

Porto Real - Durante sua candidatura à reeleição, Alexandre Serfiotis (MDB) propôs a implantação do Centro Municipal de Exames por Imagem, um espaço especializado que busca reduzir o tempo de espera e evitar deslocamentos desnecessários para pacientes que necessitam de diagnósticos ágeis e precisos.

De acordo com Serfiotis, com o Centro Municipal de Exames por Imagem, os moradores de Porto Real terão acesso facilitado a exames essenciais, como ultrassonografias, tomografias e ressonâncias. "Isso eliminará a necessidade de deslocamento para outras cidades, proporcionando um atendimento mais humanizado e eficaz." afirma Alexandre.



Além do Centro de Exames por Imagem, o projeto de Serfiotis prevê a ampliação da rede de saúde, com novos leitos, a instalação de uma UTI neonatal e a ampliação dos procedimentos cirúrgicos disponíveis. Ele também planeja a construção de novos postos de saúde para atender o crescimento dos bairros e elevar a qualidade dos serviços.



Segundo Alexandre, a criação do centro representa um avanço significativo para tornar o sistema de saúde de Porto Real mais eficiente e acessível. "Continuaremos investindo na saúde porque entendemos que cuidar da nossa população é cuidar do futuro da cidade", finaliza ele.



Outras propostas em seu plano incluem melhorias na Farmácia Municipal e a criação de um Centro de Tratamento para portadores de deficiência e doenças raras, reforçando o compromisso de Serfiotis com o bem-estar da população.