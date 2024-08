Serfiotis captou quase R$ 30 milhões em recursos para a Saúde de Porto Real - Foto: Fabiano Sabino

Publicado 30/08/2024 15:39

Porto Real tem se destacado como um dos municípios que mais captam recursos do Ministério da Saúde, com investimentos robustos tanto na atenção hospitalar e ambulatorial quanto na atenção primária. Seguindo a administração do prefeito Alexandre Serfiotis (MDB), o objetivo é aprimorar a infraestrutura e a oferta dos serviços de saúde. Entre 2021 e 2024, Porto Real conseguiu captar um total de R$ 28.930.638,00 em recursos destinados à área da saúde.

"Esses investimentos estão sendo aplicados de forma estratégica para melhorar os serviços de atenção primária e de média complexidade, trazendo benefícios diretos para a população. Do total captado, R$ 25.561.919,00 foram destinados aos repasses mais relevantes, representando cerca de 88,3% do total dos recursos. Esses valores incluem os montantes mais expressivos recebidos anualmente, além daqueles destinados à estruturação de unidades de saúde", explicou Serfiotis.

O prefeito também detalhou a destinação dos recursos. "Os fundos obtidos foram alocados em áreas cruciais, como a Atenção Hospitalar e Ambulatorial, que recebeu R$ 16.439.544,00, e a Atenção Primária em Saúde, que contou com R$ 9.122.375,00. Além desses investimentos, outros R$ 6.837.717,00 foram direcionados para iniciativas importantes, como a estruturação de unidades de atenção especializada, o fortalecimento da rede de atenção primária, o desenvolvimento da saúde bucal e a implementação de programas e projetos especiais, além do custeio e manutenção geral dos serviços de saúde. Essas medidas refletem o compromisso contínuo da administração municipal em elevar a qualidade dos serviços de saúde, garantindo um atendimento mais eficiente e acessível a todos os cidadãos de Porto Real", destacou o prefeito.

Serfiotis ainda mencionou a importância de sua experiência como deputado federal por dois mandatos. "Meu tempo como deputado federal me permitiu construir relações de confiança com diversos parlamentares, o que tem sido essencial para assegurar os recursos necessários para Porto Real. Através de emendas parlamentares, conseguimos captar quase R$ 30 milhões para a saúde do nosso município. Essas emendas são fruto de uma articulação política eficaz, que fortalece nossos vínculos com deputados e senadores e assegura que Porto Real continue sendo um foco de investimentos", concluiu o prefeito e candidato à reeleição.