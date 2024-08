Publicado 26/08/2024 17:02

Porto Real - Homem, de 44 anos, é preso com mandado de prisão em aberto em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na altura do km 297 da Via Dutra, por volta das 8h40 de sexta-feira.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico, quando decidiu abordar um veículo na rodovia.

Durante a fiscalização, em consulta ao sistema, a polícia constatou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de Pensão Alimentícia, expedido pela 1ª Vara da Família de Barra Mansa.

Imediatamente foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência encaminhada para a delegacia de Porto Real para os procedimentos legais cabíveis e registro do cumprimento do Mandado de Prisão. O homem foi preso e está a disposição da justiça.