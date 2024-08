Alexandre Serfiotis destaca aumento da arrecadação municipal - Foto: Fabiano Sabino

Publicado 21/08/2024 22:29

Porto Real - Na Casa Amarela, localizada no bairro Nova Colônia, o prefeito destacou as realizações de sua gestão e o planejamento para o futuro. Na ocasião, destacou o aumento da arrecadação municipal que era de R$165 milhões em 2021 e saltou para R$ 265 milhões em 2024. E reiterou como a visita do governador Cláudio Castro foi importante para o recente investimento de R$ 5,5 bilhões da Stellantis no município.

Serfiotis também esteve presente em reuniões nos bairros: Ettore e também no Freitas Soares, Jardim das Acácias e São José, com os respectivos candidatos a vereadores (Nilson Pretinho - MDB; Janaína do PSF - Avante e Rudnei Heleno (PL) . Ainda gravou vídeos com depoimentos de políticos a favor de sua candidatura, como o Senador Romário (PL) e o deputado federal General Pazuello (PL).

“Porto Real merece continuar com um líder comprometido, com a experiência, a visão e o amor pelo município. Por isso eu apoio Alexandre Serfiotis para prefeito”, disse o senador Romário. O deputado federal, General Pazuello, acredita que Serfiotis tem potencial para gerar mais crescimento para o município. “Com Alexandre Serfiotis, Porto Real já está crescendo e ainda vai crescer muito mais. Somos uma base de partidos alinhados com esse compromisso”, considerou Pazuello.

O candidato a vice-prefeito Aguinaldo da Casa dos Colchões agradeceu o apoio e porque aceitou o convite para compor a chapa. “Fui muito bem acolhido por todos e aceitei esse desafio, pois Porto Real precisa de um representante da classe de comerciantes para o fortalecimento dessas políticas no município. Alexandre tem seriedade e competência e merece continuar”, destacou.

“Estamos no caminho certo para o desenvolvimento do município. Uma de nossas principais ações foi nos reunir com os principais representantes do Polo Industrial de Porto Real. Levamos até eles do governador do Estado, Cláudio Castro e alinhamos as estratégias necessárias. Isso refletiu no investimento de R$5,5 bilhões, preparando para que futuramente o polo automobilístico possa voltar a ter o terceiro turno, gerando empregos em nossa cidade. Pensando nisso já está tudo certo para a criação da primeira escola técnica de Porto Real, uma parceria da Prefeitura com o Firjan (Sesi/Senai) e a Stellantis. Com tanto investimento estamos fortalecendo a base da economia e atraindo novos investidores”, avaliou ele que ainda falou sobre as obras em andamento. “Além das diversas revitalizações que fizemos nas quadras esportivas e escolas municipais e da expansão do Hospital Municipal, estão em andamento as construções de três creches e da Rodoviária Municipal. Já solicitamos à ANTT que nossa Rodoviária seja ponto de parada intermunicipal e interestadual. Estamos em uma localização privilegiada, no eixo Rio São Paulo e tenho a certeza que com o fortalecimento do transporte público também vamos impulsionar o crescimento de Porto Real. Representar a cidade de Porto Real é de uma responsabilidade enorme e conto com o apoio de todos vocês para fazer um governo justo, sério e comprometido com o futuro de nosso município”, finalizou o prefeito Alexandre Serfiotis.