Porto Real alcança o 1º lugar no Sul Fluminense no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica - Foto: Divulgação

Porto Real alcança o 1º lugar no Sul Fluminense no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica Foto: Divulgação

Publicado 15/08/2024 22:19

Porto Real - O município de Porto Real conquistou, nesta quarta-feira (14), o 1º lugar no Sul Fluminense no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, de acordo com dados divulgados pelo MEC em 14 de agosto. Com uma nota de 6,3 nos anos iniciais, Porto Real supera as médias nacional (5,7) e estadual (5,5), destacando-se também em 7º lugar no Estado do Rio de Janeiro.

Nos Anos Finais, o município obteve a nota de 4,9, posicionando-se em 4º lugar na região Sul Fluminense e em 19º a nível estadual, mantendo-se acima das médias nacional e estadual. Em comparação com 2019, a nota dos Anos Iniciais subiu aproximadamente 8,62%.



A Escola Municipal Professora Eliana Provazi foi a que apresentou o maior índice, com nota 6,9, seguida pela Sebastião Barbosa de Almeida (6,7), José Ferreira da Silva (6,1), Marina Graciani Fontanezzi (5,7), Cruz e Souza (5,4), Maria Hortência Nogueira (5,3) e CIEP 487 (4,3). O IDEB, criado em 2007, é o principal indicador de qualidade da educação no Brasil, avaliando o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações.





Além dessa conquista, Porto Real também se destacou na avaliação estadual Alfabetiza RJ, obtendo resultados acima da média estadual para os alunos do 2º ano de Alfabetização.