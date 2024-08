Publicado 05/08/2024 20:11

Porto Real - Um caminhão com excesso de peso quebrou na Via Dutra, em Porto Real (RJ). O caso aconteceu por volta das 20h30 de domingo (4), no km 297, da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe verificou que um caminhão com placa do Espírito Santo, carregado com pisos cerâmicos, teve a suspensão traseira quebrada e ficou imobilizado. Como a paralisação aconteceu na faixa da esquerda, a via pista ficou parcialmente interditada, com o fluxo de veículos seguindo pela faixa da direita.

Ao realizar fiscalização do veículo foi constatado que estava transitando com excesso de peso, sendo esta a causa do dano ocorrido na suspensão que fez o caminhão ficar imobilizado sobre a pista. No total foi verificado 10.208 kg de excesso de peso, ou seja, estava com mais de 10 toneladas de excesso de peso, como se o caminhão transportasse outro caminhão do mesmo tipo com mais 2 toneladas de carga.



Segundo a PRF, foi necessário interditar totalmente a pista no sentido RJ por meia hora para que a concessionária conseguisse retirar o caminhão com o uso de dois guinchos pesados. Esta interdição gerou um congestionamento de 3 km no sentido RJ. O excesso de peso nos veículos de carga, além de danificar o pavimento, danifica toda a estrutura e partes mecânicas do veículo, podendo ocasionar acidentes graves.

Ainda de acordo com a polícia, se a suspensão deste caminhão tivesse quebrado no trecho da Serra das Araras, poderia ter acontecido um acidente do tipo tombamento, o que poderia gerar interdição da via, causar ferimentos ou óbito do próprio condutor, ou dos outros usuários da rodovia.



Além da multa pelo excesso de peso constatado, também foram aplicadas multas por outras infrações de trânsito verificadas, sendo o valor total de multas aplicadas R$ 7.158,78.