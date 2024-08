Publicado 02/08/2024 11:40

Porto Real - No próximo sábado, dia 3 de agosto, a partir das 9h, vai acontecer, no Sítio da Mirtes, em Porto Real, a Convenção Municipal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) juntamente com partidos aliados. Ao todo são 84 pré-candidatos a vereador distribuídos em seis partidos e uma federação.

O evento contará com a presença do pré-candidato a prefeito Alexandre Serfiotis (MDB), seu pré-candidato a vice e 84 pré-candidatos a vereador, distribuídos por seis partidos e uma federação. O objetivo principal da convenção é deliberar sobre coligações e definir os candidatos que participarão das eleições marcadas para o dia 6 de outubro.



"Este evento é essencial para fortalecer nossas ideias e, acima de tudo, para promover a união do nosso grupo em benefício do município. Estamos muito otimistas e confiantes de que reunimos pessoas dedicadas ao bem-estar e progresso de Porto Real. Destaco a importância da participação ativa de todos, valorizando assim a democracia e garantindo um diálogo crucial, dando voz e vez a cada cidadão porto-realense. A convenção é uma oportunidade para discutir e definir as diretrizes que guiarão o futuro da nossa cidade", afirmou Serfiotis.



Além do MDB, a Convenção Municipal contará com os partidos: União Brasil, PL (Partido Liberal), Democracia Cristã, PRD (Partido da Renovação Democrática), Avante, Cidadania e PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). O evento será realizado no Sítio da Mirtes, localizado na Rua Professora Dona Betina, nº 1580, no Centro.



Programação



9h - Abertura do ato convencional - assinatura da documentação dos candidatos



16h - Abertura ao público, em geral - ato político com a palavra dos pré-candidatos