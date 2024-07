Publicado 25/07/2024 19:55

Porto Real - Na noite desta quarta-feira (24), o prefeito Alexandre Serfiotis e o vereador Elias Vargas promoveram um encontro com moradores do bairro Jardim das Acácias, em Porto Real (RJ).

A ação foi realizada em uma casa de eventos do município. Ao todo, cerca de 200 moradores participaram do evento, que teve como objetivo destacar a importância da continuidade administrativa para o desenvolvimento da cidade.

Entre os assuntos abordados, a expansão do Hospital Municipal São Francisco de Assis foi destaque, como um grande exemplo de investimento e melhoria para Porto Real. "Era necessário que o hospital fosse ampliado para melhorar a qualidade de atendimento na saúde do município, tanto de cirurgias e exames. E ele [Alexandre Serfiots] me convenceu e disse: pode acreditar em mim. E está aí a primeira etapa da expansão evoluindo bastante." comentou Vargas.

Para representar os munícipes, o presidente da Associação de Moradores da Vila Acácia, esteve presente. Além dele, do prefeito e do vereador, estavam presentes também o secretário de Governo, a secretária de Assistência Social e o secretário de Comunicação e Transparência.