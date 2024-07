Publicado 09/07/2024 23:13

Porto Real – A Câmara Municipal de Porto Real anunciou nesta segunda-feira (8) a posse do suplente ao cargo de vereador, Lucas Orioli de Souza, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Lucas irá substituir o vereador Ronário de Souza, do partido Solidariedade.



A decisão aconteceu após o afastamento de Ronário de suas funções públicas por decisão judicial. Durante seu pronunciamento, Orioli ressaltou o compromisso de trabalhar com dedicação em prol da população em conjunto com os demais.



Segundo a Câmara, Leonardo Odilon de Novais, conhecido como Leo do Circo, era a pessoa que ocuparia a cadeira no Legislativo Municipal. Mas, por motivos pessoais, ele decidiu renunciar o cargo. Desta forma, o segundo suplente, Lucas Orioli, assume a posição. Ainda de acordo com a Câmara, a substituição do vereador Renan Márcio de Jesus Silva, também afastado por decisão judicial, será tratada nos próximos dias.