Publicado 03/07/2024 19:35

Porto Real - Um homem, de 32 anos, foi esfaqueado na madrugada de domingo (30), em Porto Real (RJ). O caso aconteceu dentro de um bar no bairro São José.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava dentro de um bar quando se envolveu em uma discussão com outro homem. De acordo com depoimento de populares que estavam no local no momento da briga, o motivo foi uma mulher.

A vítima foi atingida por duas facadas nas costas e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal de Porto Real. Depois de receber atendimento médico, o homem foi encaminhado para o Hospital de Emergência onde também foi atendido e liberado.



Após investigações, a Polícia Civil identificou o autor da facada, que está sendo procurado. O caso foi registrado na delegacia de Porto real como crime por lesão corporal.