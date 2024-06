Carga superdimensionada estaciona em Porto Real - Foto: Jornal O Dia

Publicado 26/06/2024 17:22

Porto Real - Uma carga superdimensionada estava estacionada desde a noite de terça-feira (25) até a manhã desta quarta-feira (26) no km 299 da Via Dutra, em Porto Real (RJ). O veículo saiu de Guarulhos, no interior de São Paulo, no sentido Rio de Janeiro da rodovia, com destino a Itaguaí (RJ).

A carga é um transformador com 231 toneladas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o peso do veículo mais a carga resulta em 392 toneladas. O comprimento total é de 59,92 metros, largura de 3,96 metros e altura de 5,75 metros.

O comboio está se deslocando entre 30 a 40 km/h. Por conta das dimensões, é possível transitar na maior parte do trecho pela faixa da direita, mas, para passar por pontes e viadutos é necessário reduzir ainda mais a velocidade, sendo necessário segurar o trânsito até q a carga passe totalmente.

Em Resende, por conta da altura, a carga não pôde passar por baixo do viaduto, sendo necessário desviar pela rotatória da entrada da cidade, passando pela via marginal até retornar à pista principal. A programação era deslocar com a carga até o km 264 da Dutra, próximo ao Bairro Roma, em Volta Redonda, ainda na tarde de terça-feira.

No entanto, por conta do horário e da restrição de circulação do veículo no período noturno, a carga foi estacionada no km 299, próximo à saída para Bulhões. Segundo a última atualização fornecida pela PRF, por volta das 10h o veículo voltou a pista com destino à Volta Redonda.