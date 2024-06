Jovem é preso por tráfico de drogas em Porto Real - Foto: Divulgação/PM

Jovem é preso por tráfico de drogas em Porto RealFoto: Divulgação/PM

Publicado 13/06/2024 19:23

Porto Real - Um jovem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (13), em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na Rua 16, nº 60, no bairro Freitas Soares.



De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o endereço do indivíduo cumprir um mandado de prisão em aberto no dia 25 de março deste ano, por associação ao tráfico de drogas, corrupção de menor e lesão corporal.



Ao chegarem no local, a polícia encontrou o jovem, de 20 anos, em casa e deu voz de prisão a ele. Os agentes fizeram buscas no interior da residência e encontraram 35 pinos de cocaína, 12 trouxinhas de maconha, 26 pedras de crack, R$ 110,00 e dois celulares.

Ele e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Porto Real.