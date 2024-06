Publicado 05/06/2024 20:47

Porto Real - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Real, abriu as inscrições para o Concurso Acqua Literal. Está é a segunda edição do concurso que tem como objetivo premiar três redações relacionadas a temática do Meio Ambiente, em alusão ao dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

Para participar é necessário o uso das seguintes palavras chave: terra, água, ar, animais e Porto Real. A redação deverá conter no mínimo vinte e cinco linhas e no máximo trinta linhas. Segundo a prefeitura, o primeiro lugar vai ganhar um tablet, o segundo e o terceiro lugar vão receber um relógio smartwatch cada. A divulgação do resultado será no dia 30 de junho no site oficial da Prefeitura Municipal de Porto Real. Os três primeiros colocados terão seus nomes divulgados em site e redes sociais da prefeitura.

Poderão inscrever obras neste Concurso somente pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros residentes no município de Porto Real, que deverão apresentar obras obrigatoriamente inéditas e escritas em língua portuguesa.