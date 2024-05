Obras na Creche Municipal de Porto Real continuam paralisadas - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Publicado 21/05/2024 20:54 | Atualizado 21/05/2024 21:02

Porto Real - As obras da Creche Municipal do bairro Village, em Porto Real (RJ) estão atrasadas desde janeiro do ano passado. Moradores estão deixando de trabalhar para ficar com os filhos, já que a creche não tem data para ficar pronta.

Segundo o documento da Prefeitura de Porto Real, as obras tiveram início no dia 25 de maio de 2022, com previsão de término no dia 26 de janeiro de 2023. No entanto, como não foram concluídas, o governo municipal prorrogou o prazo.

Dia 18 de fevereiro deste ano foi a nova data divulgada para término das obras. Mesmo assim, nada foi feito e a população ainda espera uma resposta que justifique todo esse atraso. Para a conclusão desta reforma, a prefeitura gastou R$ 1.993.769,65. São quase 2 milhões de reais investidos em uma obra sem previsão de conclusão.

Além de supervisionar as crianças enquanto os pais trabalham, as creches são espaços de aprendizado e cuidado, fundamentais na formação das crianças.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Porto Real sobre o prazo pra conclusão da obra na Creche Municipal, mas ainda não tivemos retorno.