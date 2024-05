Publicado 15/05/2024 20:37

Porto Real - Dois homens foram presos após perseguição em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (15) no trecho entre o distrito de Floriano, em Barra Mansa, e o acesso a Resende, pela rodoviária.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até a localidade após obterem informações de inteligência de que um veículo utilizado por criminosos para prática de furto de mais de 10 mil reais em ferramentas. Ainda de acordo a PM, o veículo estava estacionado no pátio de uma empresa no Polo Industrial de Porto Real.

A partir da confirmação dessas informações, foi montado cerco tático que envolveu deslocamento das viaturas da unidade para o trecho entre o distrito de Floriano, em Barra Mansa, e o acesso à Resende pela rodoviária.



De acordo com a polícia, o veículo foi localizado se deslocando pela Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em Resende, mas ao perceber a presença da viatura, se aproveitou do fluxo intenso de veículos para se evadir.



Outra viatura da unidade estava posicionada na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do acesso a Bulhões, em Porto Real. A partir do momento em que o veículo foi avistado, os agentes começaram o acompanhamento.



Ao avistar novamente a viatura, o veículo acelerou, chegando perto de 140 Km/h e a polícia iniciou uma perseguição em alta velocidade.



O condutor do veículo realizou uma manobra brusca para acessar um posto de combustíveis, quase capotou e parou o carro. O carona desceu do veículo e foi contido, tendo que ser imobilizado e algemado. O motorista tentou fugir correndo, mas foi alcançado.



No interior do veículo foram localizadas várias ferramentas e uma mochila contendo documentos e objetos de uma terceira pessoa.

Os dois homens foram levados para a delegacia de Porto Real. Um deles, tem 19 antecedentes criminais, sendo a maioria por roubo, furto e apropriação indébita. Ambos estão à disposição da justiça.