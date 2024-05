Descaso Cultural: Obra do Teatro de Porto Real está paralisada há 13 anos - Foto: Divulgação/ Instagram

Descaso Cultural: Obra do Teatro de Porto Real está paralisada há 13 anosFoto: Divulgação/ Instagram

Publicado 03/05/2024 19:31 | Atualizado 03/05/2024 20:12

Porto Real - As obras do Teatro Municipal de Porto Real estão paralisadas há 13 anos. A construção começou em 2011, mas nunca foi finalizada.

Segundo um Relatório da Controladoria Geral, mais de 400 mil reais foram pagos, mas até hoje não teve execução do serviço.

Em 2022, o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiots, recebeu uma equipe da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para apresentar o Programa de Acesso à Arte e Gestão Cultural e ajudar na construção do teatro. "Não podemos passar mais uma gestão sem entregar esse teatro. Sabemos que o município é rico em talentos, e por meio desse programa, esperamos dar luz aos futuros e aos atuais fazedores de cultura de Porto Real." disse Serfiots.

No entanto, mesmo após a promessa, o Teatro não foi entregue. Os moradores chamam essa paralisação de "Descaso Cultural" e esperam a conclusão das obras, além da resposta do que foi feito com o valor investido.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Porto Real, que ainda não retornou. Assim que recebermos uma resposta, atualizaremos esta reportagem.