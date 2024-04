Publicado 29/04/2024 18:09 | Atualizado 29/04/2024 18:12

Porto Real - Moradores de Porto Real (RJ) reclamam de demora no atendimento do Hospital Municipal da cidade. Segundo eles, teve casos em que o tempo de espera passou de 3 horas.

A cidade já foi destaque entre os demais municípios do estado em relação aos recursos direcionados à saúde. Em 2021, o investimento na saúde foi de 27,02%, totalizando 41,5 milhões de reais. O valor médio desse investimento por habitante foi de 2 mil reais, acima do limite constitucional de 15%.

Com pouco mais de 20 mil habitantes, Porto Real se destacou no anuário do Tribunal de Contas do Estado de 2021, divulgado em 2023. Segundo o documento, a cidade ficou em primeiro lugar em relação à investimentos na saúde pública no Sul do Estado e em terceiro em todo o estado.

Porém, na prática, o valor investido não está sendo bem aplicado. Segundo os moradores, a demora no atendimento é um dos principais problemas que o Hospital de Porto Real apresenta. Uma moradora relatou ao Jornal O Dia que foi à unidade por volta das 17h e só recebeu atendimento às 20h30.

Outro morador informou que esse é um problema recorrente e antigo. Mesmo com as obras na cidade e promessa de melhoria, o tempo de espera ainda é uma grande questão para quem precisa ser atendido no Hospital.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Porto Real, para que a Secretaria de Saúde respondesse às questões acima. Assim que a entidade retornar, atualizaremos esta reportagem.