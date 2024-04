Publicado 11/04/2024 20:29

Porto Real - Nesta quinta-feira (11), o atendimento presencial foi suspenso no cartório da 183ª Zona Eleitoral, em Porto Real (RJ). A suspensão é devido a suspensão do abastecimento de energia elétrica na cidade.

Os eleitores da cidade estão sendo orientados a buscar atendimento em qualquer posto de atendimento do estado. O atendimento é realizado nos dias úteis, das 11h às 17h.



Aqueles que já possuem a biometria coletada, mas precisam de outro serviço eleitoral, podem usar o atendimento on-line, disponível no site do TRE-RJ.

A Justiça Eleitoral fluminense dispõe ainda de um serviço de atendimento telefônico, o Disque TRE-RJ, no número (21) 3436-9000, que funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 11h às 19h, para tirar dúvidas de eleitoras e eleitores.