Publicado 04/04/2024 14:18 | Atualizado 04/04/2024 14:21

Porto Real - Foi aprovado nesta quarta-feira (3) o projeto de lei 161 na Câmara Municipal de Porto Real. O projeto foi apresentado na última sexta-feira (22) em caráter de urgência especial.

O objetivo é a criação de novos cargos dentro do quadro executivo do município. O aumento vai custar R$ 563.468,85 até o final de 2024.





De acordo com o documento, trata-se de um Projeto de Lei para a criação de vagas de cargo de provimento efetivo essencial ao bom funcionamento da máquina pública, visando a melhoria dos serviços públicos prestados, dado o aumento populacional, que vem ocorrendo na cidade de Porto Real.



Ainda segundo o projeto de lei, considerando a demanda crescente dos trabalhos efetuados pelas Secretarias Municipais, faz-se necessário a adequação do número de vagas dos profissionais que só pode ser otimizado com os ajustes necessários, fazendo com que os serviços públicos sejam prestados com excelência. Com isso, serão gastos R$ 563.468,85 até o final de 2024.



Durante a votação, apenas os vereadores Juan Pablo e Édson Vander foram contra. Renan Marcio, Ronário, Fábio Maia , Elias Vargas, Henry de Bulhões , Caludio da Biota, Fernando Beleza e Carlos Antônio (Tchaia) votaram a favor. A vereadora Fernanda Emereciano não estava presente.