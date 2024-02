Princípio de incêndio atinge prédio público em Porto Real - Divulgação

Publicado 15/02/2024 07:00 | Atualizado 15/02/2024 09:39

Um princípio de incêndio atingiu um prédio público de Porto Real. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (14) na Rua Hilário Ettore, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que as chamas tenham sido causadas por conta de um ar-condicionado que ficou ligado durante o feriado de Carnaval.

O fogo foi contido pelo Bombeiros. Ninguém ficou ferido. O local abriga a Secretaria de Esporte, Medicina do Trabalho e o Setor de Informática da prefeitura.

Veja a nota completa da prefeitura de Porto Real:

"Na madrugada de terça para quarta-feira, fomos surpreendidos com a notícia de um foco de incêndio no anexo da prefeitura, localizado na Rua Hilário Ettore. A Guarda Municipal e a Defesa Civil foram prontamente acionadas, e os bombeiros conseguiram conter as chamas. Uma perícia já foi realizada no local e a prefeitura está apurando os danos causados. As áreas afetadas foram o setor de informática, medicina do trabalho e a secretaria de Esporte."