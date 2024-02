Porto Real anuncia primeira escola 100% em horário integral - Divulgação

Publicado 08/02/2024 19:00 | Atualizado 08/02/2024 19:38

A Secretaria de Educação de Porto Real anunciou que a Escola Marina Graciani Fontanezzi, no bairro Bulhões, passará a funcionar em horário integral. As aulas terão início em março. A nova grade curricular contará com novas disciplinas e atividades extracurriculares direcionadas ao desenvolvimento profissional e empreendedorismo.

De acordo com a SMECT, os estudantes serão atendidos de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h20. Na parte da manhã, serão ministradas as aulas referentes ao Ensino Fundamental II, e na parte da tarde, além de Educação Física e Arte, os estudantes também terão atividades voltadas para informática, inglês profissionalizante, educação ambiental, educação Socioemocional, educação financeira, reforço escolar e sala maker.

Maria Madalena Ferreira, secretária de Educação, destaca que o ensino integral teve início no ano de 2023, com a criação do projeto 'Escola Inovadora'. "Para este ano, a unidade passará por modernizações, como a instalação de Smart TVs e novos equipamentos de informática para oficina na Sala Maker, e ainda, a alimentação escolar será reforçada com mais refeições no dia", completa.