Jovem com tornozeleira eletrônica é preso suspeito de tráfico em Porto Real - Divulgação

Publicado 01/02/2024 17:59

Um jovem, de 25 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas em Porto Real. Ele foi encontrado na quarta-feira (31) no bairro de Fátima.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que o suspeito de Barra Mansa estaria escondido na cidade de Porto Real.

No local, ele foi abordado e, por estar com tornozeleira eletrônica, apresentou nervosismo e confessou que os entorpecentes estavam escondidos no guarda-roupa.

Foram apreendidos 83 pedras de crack, trouxinhas de maconha e pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie. O jovem foi levado para a 100ª DP de Porto Real.