Córrego em Porto Real recebe programa estadual de limpeza - Divulgação

Publicado 29/01/2024 15:00 | Atualizado 29/01/2024 17:15

O programa “Limpa Rio”, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), está atuando em um córrego no Centro de Porto Real, nas proximidades do loteamento Morada Vale do Ypê. No local, estão sendo feitos serviços de limpeza e desassoreamento.

O "Limpa Rio" acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A limpeza neste período de chuvas é importante para a desobstrução dos rios, lagos e lagoas, pois contribui para a melhoria do escoamento.

Para não ter transtornos, a população deve evitar o descarte irregular de lixo nas margens e dentro dos rios, uma vez que o acúmulo de materiais compromete o escoamento, gerando transbordamentos que inundam ruas e avenidas.