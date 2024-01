Suplente toma posse no lugar de vereador afastado por suspeita de rachadinha - Divulgação

Publicado 23/01/2024 19:16 | Atualizado 23/01/2024 19:28

O suplente Edson Vander (Cidadania) tomou posse na sexta-feira (19) na Câmara Municipal de Porto Real. Ele assumiu o lugar do vereador Diego Graciani, afastado pela Justiça em dezembro por suspeita de rachadinha.

Na eleição de 2020, Edson Vander, de 50 anos, recebeu 264 votos. Ele era o primeiro suplente do vereador afastado.



SOBRE O AFASTAMENTO

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Diego Graciani e o chefe de gabinete cobravam parte dos salários de servidores indicados pelo parlamentar. Eles serão investigados por improbidade administrativa.