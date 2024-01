Homem baleado na perna dá entrada em hospital e conta duas versões sobre história - Divulgação

Publicado 21/01/2024 12:59

Um homem, de 42 anos, deu entrada no Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, com um ferimento de arma de fogo na perna. O caso aconteceu no sábado (20). Inicialmente, ele disse que teria sido atacado, mas depois contou que tinha sido vítima de um tiro acidental.

Segundo a Polícia Militar (PM), após sair por conta própria da unidade em Porto Real, o homem decidiu ir para um hospital particular de Resende. No local, ele contou aos agentes que tinha levado um tiro ao tentar impedir uma briga de casal.

Depois, ele mudou a versão e disse que estava manuseando a arma na casa de seu pai e acabou sendo vítima de um tiro acidental. A pistola 7.65 mm seria de seu avô, que já é falecido. Os PMs foram até o local onde ele disse que teria escondido a arma e apreenderam o objeto.

Após a alta do hospital, o homem foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real. Ele deve ser autuado por porte ilegal de arma de fogo. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado.