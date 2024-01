Conselheiros tutelares tomam posse em Porto Real - Divulgação

Conselheiros tutelares tomam posse em Porto RealDivulgação

Publicado 11/01/2024 17:00

O Horto Municipal de Porto Real foi palco nesta quarta-feira (10) da cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares que estarão à serviço do município de 2024 a 2028. A ação foi promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Real (CMDCA) e contou com a presença de autoridades municipais e familiares.

Tomaram posse os conselheiros titulares: Talice Aparecida Landim; Valdair Luiza de Souza Costa; Rômulo da Silva Serpa; Dafne Kelsin Silva de Souza e Daniele Cristine Barbosa; e ainda, os conselheiros suplentes: Cristiane Gonçalves dos Santos; Yuri Willon Candido e Luiz Henrique de Paula.